У поставщиков питания в школы Красноярска в начале года выявляли нарушения

ТАСС, 1 апреля. Роспотребнадзор выявлял нарушения у поставщиков питания в школы Красноярска, где в феврале произошла вспышка иерсиниоза, еще в начале года, но тогда деятельность предприятий не была приостановлена. Об этом в прямом эфире студии Общероссийского народного фронта заявил прокурор Красноярска Александр Лейзенберг.

С 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 115 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет. По данным Роспотребнадзора, питание в школах, где отравились дети, организует ООО "Развитие", продукцию которому поставляли ООО "Респект" и СПК "Аленушка". Деятельность последних двух компаний приостановлена на 85 дней.

"В декабре-январе Роспортребнадзор был с проверками на этих предприятиях, которые занимались горячим питанием, и у поставщиков, и у производителей. В январе были выявлены грубейшие нарушения. Были все основания принять меры по приостановлению деятельности этих юридических лиц, но было выдано предписание сроком исполнения 8 месяцев. Когда произошла вспышка отравлений, Роспотребнадзор выходит повторно на эти же предприятия и фиксирует те же самые нарушения, только после этого была приостановлена их деятельность", - заявил прокурор, отметив, что контролирующие органы "не смогли купировать в зародыше ситуацию", после чего в нее вмешалась прокуратура.

По факту отравления были возбуждены уголовные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ), они объединены в одно производство.

Обвинение предъявлено руководителям "Респекта" и "Аленушки", им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По версии следствия, источником распространения возбудителя инфекции стали склады кооператива "Аленушка", занимавшегося хранением овощей, и цех компании "Респект", которая занималась их переработкой. Также возбуждено уголовное дело по фактам халатности.