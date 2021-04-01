Дирижер Японского филармонического оркестра представит мировую премьеру в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Постоянный дирижер Японского филармонического оркестра Казуки Ямада, в репертуаре которого есть все симфонии Бетховена и Чайковского, представит мировую премьеру концертной пьесы "Тобольские царевны" на Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске, одном из крупнейших фестивалей классической музыки за Уралом. Переговоры об участии дирижера в фестивале длились пять лет, сообщает в четверг пресс-служба Новосибирской филармонии со ссылкой на художественного руководителя фестиваля, скрипача Вадима Репина.

"После пяти лет постоянных переговоров к нам приедет японский дирижер Казуки Ямада. Он так занят, что его невозможно было поймать на три дня, но мы ждали и не теряли надежды. Для меня он совершеннейшее откровение", - приводит пресс-служба слова Репина.

Казуки Ямада - постоянный дирижер Японского филармонического оркестра, а также дирижер ряда других оркестров. Также Ямада является музыкальным руководителем Филармонического хора Токио. Его репертуар включает все симфонии Бетховена, Шумана, Брамса, Чайковского и Бородина. В Новосибирске 4 апреля в рамках Транссибирского арт-фестиваля он вместе с Новосибирским симфоническим оркестром представит мировую премьеру концертной пьесы для оркестра "Тобольские царевны", посвященную революции 1917 года, сибирского композитора Елены Демидовой. По ее словам, в названии пьесы можно проследить прямую аналогию с царской семьей, высланной в Тобольск в 1917 году и казненной в Екатеринбурге.

В этот же вечер под управлением Казуки Ямада прозвучит концерт для скрипки с оркестром № 1 Сергея Прокофьева, сольную партию в котором исполнит художественный руководитель фестиваля, российский скрипач-виртуоз Вадим Репин.

О фестивале

Транссибирский арт-фестиваль - масштабный музыкальный форум, каждый год представляющий премьеры сочинений современных композиторов, основан российским скрипачом Вадимом Репиным в 2014 году. В программу фестиваля традиционно входят выступления российских и зарубежных исполнителей академической музыки. За семь лет существования фестиваля на нем выступили участники из 38 стран, концерты посетили более 130 тысяч слушателей. Весной 2020 года его мероприятия должны были пройти в Красноярске, Москве, Петербурге, но из-за пандемии планы были скорректированы.