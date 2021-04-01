Иркутская область вошла в тройку худших регионов по административному давлению на бизнес

ИРКУТСК, 1 апреля. /ТАСС/. Иркутская область заняла 83-е из 85 мест в индексе административного давления на бизнес, таким образом, вошла в тройку худших регионов РФ по данному показателю. Об этом сообщил в четверг бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов по итогам встречи с предпринимательским сообществом, в котором участвовал губернатор региона Игорь Кобзев.

Индекс составлен в 2020 году институтом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

"Показатели давления достаточно серьезные. Данные индекса традиционно отрабатываются органами прокуратуры совместно с контрольно-надзорными органами", - сказал Титов. Он уточнил, что из семи контрольных ведомств, чьи показатели были взяты за основу измерения, по степени жесткости контроля лидируют территориальные подразделения Ростехнадзора, Россельхознадзора и Роструда. "Надеемся, что в новом индексе у области будет значительный прогресс", - рассчитывает бизнес-омбудсмен.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что в 2021 году "крайне важно улучшить позиции в рейтинге, потому что это одно из условий привлечения инвестиций".

"Если малый бизнес будет говорить, что все хорошо, то крупный точно зайдет. Это конкурентное преимущество перед другими регионами. Поэтому проведем встречи с контрольно-надзорными органами, проясним, что надо делать для снижения нагрузки. Рассчитываем на методическое сопровождение со стороны бизнес-омбудсмена", - добавил он.