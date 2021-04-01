На Алтае возбудили дело против полицейского, расстрелявшего табун лошадей

ТАСС, 1 апреля. Уголовное дело возбудили в Республике Алтай после того, как местный полицейский из охотничьего ружья расстрелял табун лошадей на дороге у природного парка "Белуха". В результате происшествия погибли девять животных, еще две лошади ранены, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона в четверг.

"По предварительным данным, в ночь на 29 марта неизвестный, находясь на участке автодороги "Подъезд Талда - Тюнгур (Природный парк "Белуха")" из огнестрельного оружия выстрелил в табун лошадей, убив восемь кобыл и одного жеребца, ранив еще двух кобыл, принадлежащих троим местным жителям. Причиненный ущерб оценивается в 1,3 млн рублей. Позже выяснилось, что преступление совершил сотрудник полиции Онгудайского района из личного охотничьего ружья", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что уголовное дело возбуждено полицейскими по ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") и передано по подследственности в региональное следственное управление СК РФ для дальнейшего расследования. По предварительным данным, мотив полицейского был связан с желанием развлечься.

"Прокурором в адрес министра внутренних дел по Республике Алтай внесено представление в связи с недостатками в работе по морально-этической и профессиональной подготовке кадров", - подчеркнули в пресс-службе.