В Туве предъявили обвинение стоматологу по делу о смерти девочки после укола

ТАСС, 2 апреля. Следователи предъявили обвинение по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности стоматологу, от укола которого умерла пятилетняя девочка в городе Ак-Довурак в Туве. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Стоматолог, осознавая запрет использования лекарственных препаратов, предоставленных пациентами, а также то, что лидокаин не используется для инфильтрационной анестезии пациентам в возрасте пяти лет, без предварительного проведения пробы, сделал инъекцию анестетика в десну малолетней пациентки <...> врач - стоматолог задержан, ему предъявлено обвинение", - сообщили в СК.

Следователем в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, назначенной с целью установления причины смерти девочки.

По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Туве проверит качество оказанной медицинской помощи ребенку.

В среду в реанимации в Ак-Довураке умерла пятилетняя девочка. За день до этого она вместе с мамой обратилась к стоматологу поликлиники с жалобами на зубную боль. По указанию врача-стоматолога они приобрели две ампулы обезболивающего лидокаина. Во время укола у девочки начались судороги, ее госпитализировали в состоянии коме.