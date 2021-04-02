В Новосибирской области возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Следователи Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы пятилетнего ребенка в городе Искитиме под Новосибирском. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области в рамках проведения проверки выявленной в соцсетях информации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего)", - сказала Кулешова.

По информации следствия, в ходе мониторинга соцсетей был обнаружен видеоролик, из которого следует, что в Искитиме мать двух малолетних детей применяет к ним насилие. Для выяснения всех обстоятельств следователи провели проверку и установили, что с 23 марта этого года женщина не знает о местонахождении своего пятилетнего сына. У следствия имеются основания предполагать, что его удерживают неустановленные лица.

В настоящее время проводятся следственные действия.