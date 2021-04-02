У жителя Красноярского края изъяли золотой песок и самородки на 5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли у жителя Емельяновского района Красноярского края драгметаллы на более чем 5 млн рублей. По факту незаконного хранения возбуждено уголовное дело, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального главка МВД.

"В поселке Солонцы <...> обнаружили и изъяли у ранее судимого местного жителя 1978 года рождения песок желтого цвета весом более 450 гр, золотое самородное золото весом более 130 гр, 18 золотых слитков общим весом более 1 кг, а также индукционную печь и тигли (емкости для нагрева, высушивания, сжигания, обжига или плавления различных материалов). Полицейские установили, что металл он хранил дома в сейфе. Общая стоимость драгоценных металлов, согласно результатам исследований, составляет более 5 млн рублей", - сообщили в главке полиции.

Подозреваемый пояснил, что обнаружил золотой песок и самородки, гуляя по лесу недалеко от золотоизвлекательной фабрики в поселке Коммунар в Хакасии. Позже он изготовил из золотого песка слитки для дальнейшей продажи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.