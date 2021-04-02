Обновление парка пригородных поездов в Кузбассе оценили более чем в 3,5 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 2 апреля. /ТАСС/. Почти половина парка пассажирских электропоездов в Кузбассе, которые обслуживают пригородные маршруты, требует замены, ее необходимо провести поэтапно уже с 2022 года в связи с истечением сроков эксплуатации составов. На реализацию данного проекта требуется свыше 3,5 млрд рублей инвестиций, сообщил в ответ на запрос ТАСС министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

"С 2022 года в течение последующих восьми лет из находящегося у перевозочной компании в эксплуатации парка из 21 состава электропоездов у 10 электропоездов будет достигнут предельный срок эксплуатации. На их обновление потребуется порядка 3,5 млрд рублей в ценах текущего года. Необходимо с собственников электропоездов ОАО "РЖД" решить вопрос о их своевременном приобретении, чтобы не допустить ухудшения транспортной доступности населения и обеспечения пригородных железнодорожных перевозок", - говорится в ответе.

Перевозки пассажиров по пригородным железнодорожным маршрутам в регионе осуществляет компания "Кузбасс-пригород", учредителями которой выступают комитет по управлению госимуществом Кузбасса и РЖД. Перевозки осуществляются за счет бюджета с компенсацией выпадающих доходов перевозчику. При этом владельцем подвижного состава является РЖД.

В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и РЖД до 9 апреля подготовить предложения по развитию пассажирского железнодорожного сообщения в Кемеровской области. Отмечалось, что предложения должны быть направлены на повышение доступности транспортных услуг для жителей Кузбасса. Региональные власти уже обратились в Минтранс РФ и РЖД с инициативной о включении в перечень предложений вопроса об обновлении подвижного состава.