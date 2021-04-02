Сотрудники завода станков в Новосибирске приостановили работу из-за долгов предприятия

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники крупнейшего завода по производству станков "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске до мая приостановили работу из-за отключения предприятия от электроэнергии из-за долгов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"Энергоснабжающими организациями 31 марта 2021 года произведено отключение электроэнергии в ПАО "Тяжстанкогидропресс" в связи с начислением и неуплатой текущих платежей за электроэнергию. До 25 мая сотрудники будут находиться на производственном простое", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства региона, с 2017 года на заводе сменилось три собственника и пять генеральных директоров. В феврале 2017 года контрольный пакет акций предприятия перешел к сервисному металлоцентру "Стиллайн", который оформил в "БКС Банке" кредит на сумму 750 млн рублей, поручателем выступил "Тяжстанкогидропресс". После того, как с выплатой кредита возникли затруднения, "Стиллайн" признали банкротом. По итогам двухлетних судебных разбирательств управление заводом "Тяжстанкогидропресс" перешло к группе БКС.

По информации Министерства труда и социального развития Новосибирской области, на заводе также планируются сокращения работников. Уточнить, о каком количестве сотрудников идет речь, в министерстве оперативно не смогли. Ранее сообщалось о планах завода по сокращению 58 из 365 работников. По данным местных СМИ, уволить могут до 150 человек.

Ранее прокуратура выявила на предприятии долг перед сотрудниками в размере более 2 млн рублей. Как уточнили в Минсоцразвития, причиной задолженности стало приостановление операций по банковским счетам организации в связи с задолженностью по уплате налогов. Для выплаты задержанной зарплаты в банк направили исполнительные документы комиссии по трудовым спорам организации.

"Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основано в Новосибирске в 1939 году.