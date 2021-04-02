В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту пропажи 15-летней девочки

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту незаконного лишения свободы 15-летней девочки возбуждено в Новосибирске. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ", - сообщила она.

Мать девочки обратилась к правоохранителям 15 марта. Она сообщила, что днем ранее дочь ушла из дома и не вернулась. В последующем между девочкой и ее матерью велась переписка, дочь сообщила, что ее насильно удерживают неизвестные.