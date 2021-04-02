В Кузбассе отказались от запуска аэроэкспресса на Шерегеш

КЕМЕРОВО, 2 апреля. /ТАСС/. Рассмотрение проекта по строительству дополнительного участка железной дороги между аэропортом Новокузнецка и популярным горнолыжным курортом Шерегеш для запуска аэроэкспресса прекращено из-за сложных геологических условий участка, где планировалось проложить железнодорожную ветку. Проект предварительно был оценен в 20 млрд рублей, сообщил в ответ на запрос ТАСС министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

В 2019 году региональные власти сообщили о том, что ведут переговоры с РЖД о реализации проекта. Планировалось, что прилетающие в Кузбасс туристы из других регионов РФ прямо в аэропорту Новокузнецка смогут садиться на аэроэкспресс, чтобы доехать до горнолыжного комплекса Шерегеш без пересадок.

"Учитывая сложные геологические условия участка между аэропортом и железной дорогой, а также высокую насыщенность этого участка инженерными и производственными коммуникациями, жилыми объектами и другими объектами, попадающими в зону возможного строительства, по укрупненным данным стоимость 15-километрового участка железной дороги оценивалась в более чем 20 млрд рублей. На основании данных результатов дальнейшее рассмотрение указанного вопроса прекращено", - говорится в ответе.

Сейчас между Новокузнецком и Таштагольским районом, где расположен курорт, курсирует электричка. Она отправляется от новокузнецкого железнодорожного вокзала и прибывает в поселок Чугунаш, откуда до горнолыжного комплекса можно доехать на автобусе. Также действуют и прямые автомобильные трансферы из аэропорта Новокузнецка в Шерегеш.

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. Очередной сезон здесь начался 14 ноября 2020 года, с этого момента Горную Шорию посетили почти 600 тыс. человек. На курорте работают более 80 гостиниц, доступны 26 горнолыжных трасс общей протяженностью более 50 км и 18 подъемников.

Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше, а также не менее 8,45 млрд рублей частных инвестиций на строительство новых гостиниц, канатных дорог. В результате ожидается, что число мест для размещения туристов в Шерегеше возрастет почти вдвое к 2024 году - до более чем 1 млн. Кроме того, развитие курорта позволит создать дополнительно почти 1,7 тыс. новых рабочих мест в несырьевом секторе.