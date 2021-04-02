Более 120 проектов благоустройства реализуют в Кузбассе по инициативе жителей в 2021 году

КЕМЕРОВО, 2 апреля. /ТАСС/. Региональные власти в год 300-летия Кузбасса профинансируют реализацию 126 проектов благоустройства в городах и районах области, инициаторами которых выступили сами жители. Всего за три года подготовки к юбилейной дате по программе "Твой Кузбасс - твоя инициатива" будет реализовано почти 400 предложений граждан, сообщается в пятницу на официальном сайте регионального правительства.

"К 300-летию Кузбасса планировалось реализовать 300 народных проектов. Но от жителей поступило очень много предложений, поэтому мы осуществим 375 инициатив. Среди них благоустройство детских спортивных и игровых площадок, мест массового отдыха и парков, ремонт учреждений образования и культуры и многое другое. 107 проектов уже реализовали в 2019 году, 142 - в 2020-м. В 2021 осуществим еще 126. Работы начнутся в ближайшее время, когда растает снег", - приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Среди проектов 2021 года - ремонт школьного стадиона в моногороде Юрга. Там появятся игровая и гимнастическая площадки с резиновым покрытием, беговые дорожки и футбольное поле с газоном. Планируется установка современного спортивного оборудования, волейбольных и баскетбольных стоек, футбольных ворот, ограждений, парковых скамеек и урн. Спортивной инфраструктурой смогут пользоваться не только школьники, но и все жители города. Общая стоимость проекта составляет 2,8 млн рублей, из которых 1,25 млн рублей - это средства регионального бюджета.

Финансирование областной программы "Твой Кузбасс - твоя инициатива" из регионального бюджета в 2021 году составит 125 млн рублей и превысит по объемам бюджеты двух предыдущих лет. По условиям программы регион оплачивает от 50% до 90% стоимости работ, но не более 1,25 млн рублей на один проект. Остальное - средства муниципалитетов, бизнеса и жителей. Выступить с инициативой благоустройства может любая группа граждан, в тот числе соседи и представители общественных организаций.