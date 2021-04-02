Полпред президента в СФО раскритиковал ситуацию с уборкой снега в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло подверг критике темпы уборки снега в Новосибирске, где из-за активного таяния большого количества снега ввели режим повышенной готовности. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба полпреда.

"На сегодняшний день эта работа ведется недостаточными темпами. В Новосибирске и других крупных населенных пунктах области необходимо в кратчайший срок и в максимальном объеме вывезти снег с улиц и дворовых территорий, очистить ливневые стоки", - цитирует Меняйло пресс-служба.

По словам полпреда, в период снеготаяния ухудшается состояние дорог, что вызывает негативную реакцию населения. Дополнительное внимание необходимо направить на участки, где проводились реконструкция и ремонт по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Подрядчики должны оперативно устранить выявленные недостатки по гарантийным обязательствам.

Как сообщалось ранее, всего в Новосибирске насчитывается около 200 придомовых территорий, которые могут быть подтоплены талыми водами. В начале марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказывал о том, что участки в пойме Оби в двух крупных районах Новосибирска - Первомайском и Советском - имеют риск подтопления этой весной. Речь идет о шести садово-дачных товариществах. Сейчас там установлены громкоговорители для оповещения населения. Власти подготовили лодки, помпы, а также специальные отряды водолазов для спасения людей в случае паводка.