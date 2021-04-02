В Омске задержали 11 членов международной экстремистской организации

ОМСК, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России и управления Росгвардии по Омской области задержали в Омске 11 членов международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена на территории РФ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Сотрудниками спецподразделения УФСБ России по Омской области при силовой поддержке управления Росгвардии по Омской области задержано 11 человек запрещенной экстремистской организации, в отношении трех из них возбуждено уголовное дело по ч. 1-2 ст. 282.2 УК РФ по факту организации деятельности и участия в экстремистском объединении, изъято значительное количество запрещенной литературы. Иностранные граждане, принимавшие участие в деятельности экстремистской ячейки, будут выдворены в страны исхода", - сообщила пресс-служба.

В ведомстве отметили, что деятельность законспирированной ячейки организации была пресечена в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ, УМВД и Росгвардии. "Согласно имеющимся данным гражданами РФ и Центрально-Азиатского региона в ходе конспиративных собраний осуществлялась проповедническая деятельность и распространялась идеология международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" с использованием специализированной религиозной литературы", - рассказали в УФСБ.