Власти Норильска хотят получить международный статус для аэропорта города

НОРИЛЬСК, 3 апреля. /ТАСС/. Мэрия Норильска намерена добиваться международного статуса для аэропорта, являющего основным на севере Красноярского края. Об этом на стратегической сессии "Норильск-2035. Трансформация" в субботу сообщил глава города Дмитрий Карасев.

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек. В феврале 2021 года подписано четырехстороннее соглашение между Минвостокразвития РФ, "Норникелем", правительством Красноярского края и городской администрацией о социально-экономическом развитии Норильска. По нему уже определены мероприятия до 2024 года.

"Еще один амбициозный проект - это создание международного аэропорта Норильск. Хотелось бы сесть в самолет в Норильске и выйти, например, где-нибудь в Турции, Таиланде, из заснеженного города попасть в теплый, солнечный город другой страны", - сказал Карасев.

Сейчас жители Норильска могут вылететь за границу лишь через другие города: Москву, Красноярск, Санкт-Петербург.

В 2016-2018 году в аэропорту была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, модернизация наземной инфраструктуры.