Работников остановленного в Новосибирске завода станков устроят на другие предприятия

НОВОСИБИРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники отключенного от электроэнергии из-за долгов новосибирского завода "Тяжстанкогидропресс", крупнейшего производства станков, будут трудоустроены на другие предприятия. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Минпромторг России детально проинформирован о текущей ситуации на предприятии "Тяжстанкогидропресс" и предпринимаемых его руководством действиях по выплате заработной платы работникам. В последние годы основную часть выручки ПАО "Тяжстанкогидропресс" составлял выпуск иной машиностроительной продукции, а также сдача в аренду производственных площадей. Специалисты, задействованные в выпуске кузнечно-прессового оборудования, будут трудоустроены на другие предприятия станкоинструментальной отрасли", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что поиск оптимального решения по выходу из сложившейся ситуации будет продолжен с участием руководителей предприятия, основных потребителей продукции завода, правительства Новосибирской области, АО "БКС Банк", Ассоциации "Станкоинструмент".

Как сообщал ТАСС, энергоснабжающие организации 31 марта отключили от электроэнергии завод "Тяжстанкогидропресс" в связи с долгом. Было объявлено, что до 25 мая сотрудники будут находиться на производственном простое. На заводе также планируются сокращения работников. По данным местных СМИ, уволить могут до 150 человек. Ранее прокуратура выявила на предприятии долг перед сотрудниками в размере более 2 млн рублей.

С 2017 года у завода сменились три собственника и пять генеральных директоров. В феврале 2017 года контрольный пакет акций предприятия перешел к сервисному металлоцентру "Стиллайн", который оформил в "БКС Банке" кредит на сумму 750 млн рублей, поручателем выступил "Тяжстанкогидропресс". После того, как с выплатой кредита возникли затруднения, "Стиллайн" признали банкротом. По итогам двухлетних судебных разбирательств управление заводом "Тяжстанкогидропресс" перешло к группе БКС.

"Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основано в Новосибирске в 1939 году.