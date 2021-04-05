В Иркутской области количество подтопленных участков сократилось до 159

ИРКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Количество участков, подтопленных в результате весеннего половодья, в Иркутской области за двое суток уменьшилось со 199 до 159. Подтопленных жилых домов нет, уровень талых вод падает, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.

"По информации, полученной от администраций муниципальных образований, попавших в зону подтопления талыми водами, по состоянию на утро 5 апреля подтопленными талыми водами остаются 159 участков в шести населенных пунктах и четырех садоводствах города Иркутска. Подтопленных жилых домов нет. За прошедшие сутки освободились от воды 20 участков. Уровень талых вод постепенно падает", - говорится в сообщении.

Наиболее сложной остается ситуация в поселке Хомутово Иркутского района. В населенном пункте подтоплены 126 участков. В Иркутском районе действует режим ЧС. Оперативные службы продолжают работу по отводу воды.