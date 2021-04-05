Судебное заседание по делу жены мэра Томска перенесли из-за состояния ее здоровья

ТОМСК, 5 апреля. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска отложил очередное заседание по делу жены мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного по обвинению в превышении полномочий, Галины Кляйн, которая обвиняется в нападении на сотрудника правоохранительных органов при обысках, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановляет ходатайство государственного обвинителя удовлетворить, в связи с состоянием здоровья [слушание] дела отложить на 13 мая 2021 года", - сказал судья.

В ходе судебного заседания сторона защиты предоставила справку о том, что Галина Кляйн не может присутствовать на заседании, так как находится на лечении. Сторона обвинения ходатайствовала перенести рассмотрение, так как дело невозможно рассматривать без обвиняемой.

По версии следствия, в ноябре 2020 года Галина Кляйн ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска в квартире мэра Томска в рамках расследования уголовного дела. В ее отношении возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), вину она признала.

В отношении Кляйна было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и дело о незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года и на следующий день арестован, вину не признает. Он был временно отстранен от должности решением суда 18 ноября.