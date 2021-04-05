Продление одной из линий новосибирского метрополитена оценивается в 18,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Стоимость продления Дзержинской линии единственного за Уралом новосибирского метрополитена, которое включает в себя в том числе строительство до 2030 года двух новых станций метро, составит ориентировочно 18,5 млрд рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе мэрии города.

Дзержинская линия - одна из двух веток новосибирского метро, последняя станция на которой была сдана в эксплуатацию в 2010 году. Линия располагается на правом берегу Оби, где находятся развивающиеся районы. Продление Дзержинской ветки - одна из приоритетных задач в развитии метрополитена.

"Предварительная сметная стоимость продления Дзержинской линии метрополитена от станции "Золотая Нива" до станции "Молодежная" составляет 17,5 млрд рублей. Также необходимо строительство второго перегонного туннеля между станциями "Березовая роща" и "Золотая Нива" предварительной сметной стоимостью порядка 1 млрд рублей. Таким образом, на продление Дзержинской линии необходимо порядка 18,5 млрд рублей без учета строительства депо", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте метрополитена, до 2030 года в городе появятся три новых станции на Дзержинской линии - "Молодежная", "Гусинобродская", "Автовокзал" - и три на Ленинской линии - "Площадь Станиславского", "Троллейная" и "Северная". Также к 2023 году введут в эксплуатацию строящуюся к молодежному чемпионату мира по хоккею станцию "Спортивная".

В мэрии уточнили, что в первую очередь намерены возвести станции "Гусинобродская" и следующую за ней станцию "Молодежная", для этого администрация разработала проектно-сметную документацию. Во второй очереди - станция "Площадь Станиславского", в третьей - продление Ленинской линии от станции "Заельцовская" до станции "Северная". Конкретные сроки строительства станций зависят от наличия софинансирования из федерального бюджета.

При этом пропускная способность Дзержинской линии метрополитена после продления увеличится двукратно благодаря путевому развитию станции "Гусинобродская" и уменьшением интервала движения на Дзержинской линии с 6 до 3 минут.

О метрополитене

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году. В его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них ("Золотая Нива") была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров, в 2019 году - порядка 85 млн человек.