Жительницу Красноярска подозревают в лжеминировании магазина

КРАСНОЯРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Полиция задержала жительницу Красноярска по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании магазина в Железнодорожном районе города. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" задержали подозреваемую в ложном сообщении об опасном предмете", - сообщили в ведомстве, уточнив, что речь идет о взрывном устройстве.

По информации полиции, в воскресенье в дежурную часть поступило сообщение о том, что в кол-центр сети магазинов города позвонила неизвестная женщина и сообщила об опасном предмете в торговой точке, расположенной в Железнодорожном Красноярска. На место выехала следственно-оперативная группа. Были эвакуированы 45 человек, включая жильцов дома, в котором находился магазин. При обследовании взрывных устройств обнаружено не было.

44-летняя подозреваемая проживала в том же доме, где находился магазин. Женщина пояснила полицейским, что ей мешал отдыхать шум от работающих кондиционеров, установленных в магазине, поэтому она решила испугать предпринимателей сообщением о минировании. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2. Ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), ей грозит до пяти лет лишения свободы.