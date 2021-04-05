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На окраине Красноярска обнаружили контейнеры с маркировкой "химотходы"

По предварительным данным, их нашли среди бытового и строительного мусора

КРАСНОЯРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Оранжевые контейнеры с нанесенной на них маркировкой химических отходов обнаружили на окраине Красноярска. Выставлено оцепление полиции, начата проверка, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

"Природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщениям СМИ об обнаружении бесхозяйных контейнеров <...> Установлено, что на территории Кировского района города Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры, с нанесенной на них маркировкой химических отходов", - сообщили в пресс-службе.

Все оперативные службы города в курсе произошедшего, специалисты обследуют находку, определяя степень ее опасность и возможность передачи в специализированную организацию. Полиция оцепила территорию.

По предварительным данным, четыре контейнера обнаружены среди бытового и строительного мусора.

В ведомстве отметили, что проверяющие также оценят соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды со стороны муниципальных органов, а также влияние обнаруженных предметов на почву. Когда найдут собственников контейнеров, их действиям также будет дана надлежащая оценка.

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