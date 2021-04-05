Половина домов в Томске на три дня останется без холодной воды

ТОМСК, 5 апреля. /ТАСС/. Компания "Томскводоканал" для работ на магистральном водоводе отключит на три дня холодное водоснабжение в 9,2 тыс. домах Томска - во всей южной половине города, включая его центр. Это необходимо для замены участков магистрального водовода, чтобы избежать рисков отключения в будущем, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе компании.

"С 23 по 25 апреля для проведения большого комплекса работ ООО "Томскводоканал" отключает магистральный водовод № 9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска (всего в городе четыре района - прим. ТАСС). Проведение данных аварийно-плановых работ позволит исключить риски, связанные с бесперебойной подачей воды во всем городе. <…> Таким образом, водоснабжение ограничат с 00:00 23 апреля до 16:00 25 апреля", - говорится в сообщении.

За это время сотрудники компании должны будут заменить аварийные участки труб на водоводе. Под отключение попадают южная половина города (Кировский и Советский районы), за исключением окраин и поселков в черте Томска, а также часть Ленинского района (всего в городе четыре района). Суммарно без холодного водоснабжения останутся более 9,2 тыс. домов, в том числе, десятки школ и детских садов, корпуса и общежития вузов студенческой столицы Сибири, большинство зданий администраций города.

В некоторых домах с закрытой системой водоснабжения также будет отсутствовать горячая вода. Жителям города рекомендуется сделать запасы воды. "Напоминаем, что в случае массового разбора воды давление в системе может быть нестабильным, поэтому рекомендуем произвести необходимые запасы воды заблаговременно", - отмечается в сообщении.

Как добавили ТАСС в пресс-службе компании, для учреждений соцсферы, в частности, больниц, будет организован подвоз воды. "На данный момент формируется график подвоза воды по заявкам департамента здравоохранения Томской области и районных администраций (администраций районов Томска - прим. ТАСС) с приоритетом на учреждения социальной сферы", - пояснили в пресс-службе.

В Томске проживают порядка 600 тыс. человек.