В Красноярске эвакуируют часть школ после сообщений о минировании

КРАСНОЯРСК, 5 апреля. /ТАСС/. В некоторых школах Красноярска идет эвакуация после поступления сигналов о минировании. Об этом ТАСС сообщили в городском управлении образования.

"Подтверждаем эвакуацию в отдельных школах Красноярска", - сообщил представитель ведомства. Собеседник агентства не уточнил, сколько всего школ эвакуировано.

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

30 марта в Красноярске эвакуировали из-за сигнала о минировании работников одного из зданий регионального правительства. Тогда сигнал о минировании оказался ложным.