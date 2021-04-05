В школе под Красноярском повторно отравились дети

КРАСНОЯРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Отравление 11 детей зафиксировано в "Школе космонавтики" в Железногорске в Красноярском крае, один школьник госпитализирован. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"5 апреля 2021 года в следственные органы поступило сообщение об отравлении 11 школьников 8-11 классов КГАОУ "Школа космонавтики" в Железногорске. В настоящее время один ребенок госпитализирован, остальным оказана необходимая помощь", - сообщил представитель ведомства.

В школе работает следственно-оперативная группа и специалист Федерального медико-биологического агентства. Изымаются образцы пищи, берутся смывы рук персонала, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего.

13 марта 17 учащихся "Школы космонавтики" в возрасте от 15 до 17 лет обратились в медпункт с жалобами на боли в животе, трое впоследствии были госпитализированы.

Ранее в школах Красноярска произошло массовое отравление школьников. С 18 февраля по 3 марта в 27 школах города было зафиксировано 115 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет.