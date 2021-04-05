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Полицейские задержали мужчину, который в ТЦ Кемерова взял в заложницы девушку

Молодой человек угрожал своей бывшей девушке осколком бутылки

КЕМЕРОВО, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Кузбассе задержали 22-летнего молодого человека, который в понедельник в торговом центре Кемерова взял в заложницы девушку. Он угрожал ей осколком бутылки и требовал последовать за ним. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что молодой человек пришел в торговый центр к своей бывшей девушке. Между ними произошел конфликт, после чего мужчина, угрожая осколком, заставлял девушку выйти с ним на улицу. Однако очевидцы сообщили о произошедшем охранникам одного из магазинов, они нажали "тревожную кнопку". В настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Задержанный - житель города Ленинск-Кузнецкий. Обстоятельства инцидента сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.

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