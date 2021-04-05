Власти Новосибирска подтвердили продажу одного из крупнейших продуктовых ретейлеров города

НОВОСИБИРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирска подтвердили продажу одного из крупнейших продуктовых ретейлеров - торгового холдинга "Сибирский гигант", в управлении которого находились магазины "Мегас", "Гигант" и "Горожанка". Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали, что "Сибирский гигант" может быть продан томской группе компаний "Лама", которая развивает магазины под брендом голландской компании Spar. Компании-участники сделки ситуацию не комментировали.

"Торговый холдинг "Сибирский гигант", в чьем ведении была оперативная деятельность магазинов "Мегас", "Гигант" и "Горожанка", - этот бизнес продан. Он перешел из рук одного хозяйствующего субъекта в руки другого", - сказал он.

Назвать компанию, которая стала новым владельцем магазинов, Витухин отказался, сославшись на коммерческую тайну. Однако он уточнил, что она основана в городе недалеко от Новосибирска. Начальник департамента отметил, что работа торговых точек продолжится "под маркой другого предприятия", смена "вектора" положительно скажется на жителях города. Часть магазинов в настоящее время уже закрыты на реконструкцию, в ходе которой будут в том числе изменены система выкладки товаров, кассовая зона.

"Сибирский гигант" основан в 1996 году, сеть насчитывает 24 магазина в четырех форматах - магазин, гипермаркет, супермаркет, универсам. Холдинг имеет собственный распределительный центр по алкогольной продукции.