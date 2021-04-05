Прокуратура проверит законность отключения воды на три дня в половине Томска

ТОМСК, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Томской области проверят законность трехдневного отключения холодной воды в 9,2 тыс. домов в Томске, которое запланировала компания "Томскводоканал" на период с 23 по 25 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

В понедельник компания "Томскводоканал" сообщила, что отключит на три дня - с 23 по 25 апреля - холодное водоснабжение в 9,2 тыс. домах Томска. Под отключение попадают здания во всей южной половине города, включая его центр, в том числе десятки школ и детских садов, корпуса и общежития вузов города, большинство зданий администраций города и области. Это необходимо для замены участков магистрального водовода, чтобы избежать рисков отключения в будущем.

"Проверка организована. В данном случае необходимо проверить законность столь длительного отключения. У нас действующим законодательством определены периоды, на которые может быть отключение, а также цели (отключения). Нужно проверить соблюдение законодательства и при необходимости принять меры. В любом случае до отключения проверочные мероприятия должны быть завершены, первых их этап точно", - сказал собеседник агентства.