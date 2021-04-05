Экс-руководителя омской компании "Зерно Сибири" обвиняют в хищении 100 млн рублей

ОМСК, 5 апреля. /ТАСС/. Бывший директор "Логистической компании "Зерно Сибири", созданной правительством Омской области для помощи аграриям в продаже зерновых культур, Алексей Секачев обвиняется в хищении почти 100 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.

"По версии следствия, экс-директор АО "Логистическая компания "Зерно Сибири" Алексей Секачев, экс-директор ООО "Дары Сибири" Максим Плужников, директор ООО "Глобал-С" Станислав Саута и депутат Курской областной думы Александр Четвериков в период с 2019 по 2020 год совершили хищение денежных средств АО "Логистическая компания "Зерно Сибири" на общую сумму более 98,9 млн рублей", - сказала Болдинова.

По требованию следствия суд избрал Секачеву, Плужникову и Сауте меру пресечения в виде запрета совершать определенные действия, Четвериков был объявлен в федеральный розыск. Все они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Компания "Зерно Сибири" была создана в 2019 году для обеспечения омским аграриям гарантированного рынка сбыта продукции. Учредителем компании стало правительство региона, которому принадлежит 51% уставного капитала стоимостью 285,6 млн рублей. Остальные 49% распределены среди 112 зернопроизводителей Омской области.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2020 году здесь было собрано 3,03 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 277,2 тыс. тонн масличных культур, почти 398 тыс. тонн картофеля и овощей, а также 6,2 тыс. тонн льноволокна.