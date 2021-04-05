Мосгорсуд оставил сына экс-главы Иркутской области Левченко в СИЗО до 20 мая

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста обвиняемого в мошенничестве Андрея Левченко - депутата Законодательного собрания Иркутской области и сына экс-губернатора региона. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский.

"К сожалению, Мосгорсуд оставил постановление Басманного суда Москвы без изменения, а нашу жалобу - без удовлетворения. Мы недовольны результатом, рассматриваем с моим подзащитным вопрос о подаче кассации и обращения в ЕСПЧ", - сказал он. Ранее Басманный суд продлил арест Левченко до 20 мая.

Обвинение по этому уголовному делу ранее было предъявлено директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку, он содержится под домашним арестом и признал вину. По данным следствия, Левченко фактически осуществлял оперативное руководство ООО "Звезда". Он был задержан в рамках дела о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Дело было возбуждено в феврале 2019 года.

По данным СК, Хамуляк в октябре 2017 года предоставил Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Совместно с Левченко Хамуляк заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму свыше 167 млн рублей. После этого они создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена на сумму свыше 319,6 млн рублей. В результате Иркутской области был причинен ущерб в размере более 185 млн рублей.