В Кузбассе закрыли нелегально работающие углепогрузочные станции

КЕМЕРОВО, 5 апреля. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил приостановить на территории региона деятельность углепогрузочных станций, которые работают нелегально, наносят вред экологии региона и вызывали много жалоб со стороны местных жителей. За 2020 год было остановлено 13 таких углепогрузок, сообщается в понедельник на официальном сайте правительства Кузбасса.

"По информации председателя общественного экологического совета при губернаторе Кузбасса Нины Вашлаевой, удалось закрыть 13 незаконных углепогрузок. Общественники-экологи осмотрели такие площадки в шести городах: Новокузнецке, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Белове, Калтане и Киселевске. Все углепогрузки там не работают и не наносят вред природе", - говорится в сообщении.

Глава региона на совещании областного правительства в понедельник поручил членам экологического совета в ходе проверок дополнительно обращать внимание на то, не осталось ли на территории бывших углепогрузок загрязняющих веществ, которые при таянии снега могут попасть в реки или почву, а также контролировать приведение данных площадок в порядок.

"Все неравнодушные жители, переживающие за экологическую ситуацию в регионе, должны быть включены в природоохранную работу. От этой деятельности зависят жизнь и здоровье населения, будущее региона, его инвестиционная привлекательность, перспективность для молодежи. Решение накопившихся в Кузбассе экологических проблем - общая задача власти, промышленников и местных жителей", - сказал Цивилев на совещании.

В Кузбассе добывается порядка 60% российского угля. Жалобы на нелегально работающие углепогрузочные станции в адрес региональных властей стали активно поступать с 2019 года. Жители сообщали о том, что уголь на такие погрузочные станции доставляется большегрузными машинами, которые разрушают дороги, а при перевалке угля с нарушениями экологических требований образуется много угольной пыли. За этими жалобами последовали масштабные проверки. Экологи-общественники вели активную работу с жителями шахтерских городов для выявления нарушений со стороны угольщиков.