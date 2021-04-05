ОНФ в Красноярске предложил установить в квартирах ветеранов региона тревожные кнопки

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложило установить в квартирах ветеранов, проживающих в Красноярском крае, тревожные кнопки.

"Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта предлагают установить тревожные кнопки в квартирах ветеранов Красноярского края. С такой инициативой общественники обратились к губернатору региона", - отметили в пресс-службе движения.

4 апреля в селе Зыково неизвестный жестоко избил ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Губина. Грабитель напал на пенсионера в собственной квартире и потребовал отдать деньги.

"Ветераны и участники Великой Отечественной войны должны иметь возможность сообщить об угрозе своей безопасности. Проще всего, в силу преклонного возраста ветеранов, это будет сделать посредством установки в их квартирах тревожной кнопки", - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Сергей Скрипкин, слова которого приводит пресс-служба.

В своем обращении к главе региона общественники напомнили, что в Москве для ветеранов создана служба неотложной помощи "Тревожная кнопка". В любой момент они могут получить помощь врачей, пожарных, полиции, обратиться по любым интересующим их вопросам. Вызов с тревожной кнопки поступает в диспетчерскую службу, где его адресуют в нужные структуры. Диспетчеры контролируют прибытие на место представителей необходимых служб и уточняют результаты оказанной помощи, а также могут связаться с соцработником, ухаживающим за ветераном, и при необходимости поставить в известность его родственников.

Общественники считают, что положительную практику Москвы необходимо распространить на другие регионы страны.