Заболеваемость туберкулезом в Кузбассе за год снизилась более чем на 22%

КЕМЕРОВО, 5 апреля. /ТАСС/. Заболеваемость туберкулезом в Кемеровской области, где регистрируется один из самых высоких в РФ показателей по выявлению новых случаев заражения среди населения, снизилась по итогам 2020 года более чем на 22%. Этому способствовала усиленная профилактика и работа по выявлению заболевания на ранней стадии, сообщила в ответ на запрос ТАСС заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

"По итогам 2020 г. заболеваемость тyберкулезом в Кузбассе составила 72,5 на 100 тыс. населения, в 2019 г. - 9З,7 на 100 тыс. населения. Отмечается снижение показателя заболеваемости в сравнении с 2019 г. на 22,6%. Число пациентов с открытой формой туберкулеза снизилось с 271З человек в 2019 г. до 2310 человек в 2020 г. Средний показатель заболеваемости туберкулезом Сибирского федерального округа в 2019 г составлял 68,2 на 100 тыс. населения, а в 2020 г. 58,5 на 100 тыс. населения", - говорится в тексте ответа.

По данным Минздрава Кузбасса, медицинские организации региона активно оснащаются современными передвижными и стационарными флюорографами, чтобы увеличить охват и доступность обследований для выявления туберкулеза. Ежегодными профилактическими осмотрами, несмотря на пандемию, было охвачено более 85% населения Кузбасса. Так как больше половины заболевших туберкулезом - это незанятые граждане трудоспособного возраста, при обращении в службу занятости решено направлять всех безработных на обследование.

"На сегодня в Кузбассе 61% больных туберкулезом - люди трудоспособного возраста, не вовлеченные в экономическую деятельность, проблема по-прежнему является медико-социальной. Принято решение о том, что при постановке на учет в центр занятости сотрудники будут уточнять наличие флюорографии у безработного, а также проводить разъяснительную работу о важности флюорографии и для ее прохождения направлять в ближайшую медицинскую организацию", - поясняет замминистра.

В перспективе планируется создать в регионе так называемые мобильные пункты лечения туберкулеза и развивать замещающие стационары технологии, чтобы усовершенствовать медицинскую помощь больным туберкулезом. Сегодня в лечении уже активно используются современные схемы химиотерапии, малоинвазивные методы, применяется патогенетическая терапия и физиотерапия, а также хирургические методы диагностики и лечения.