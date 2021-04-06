В Кемерове возбудили уголовное дело против мужчины, взявшего в заложницы девушку в ТЦ

КЕМЕРОВО, 6 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении молодого человека, который в понедельник взял в заложницы свою бывшую девушку в одном из ТЦ Кемерова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

Накануне сотрудники полиции в Кузбассе задержали 22-летнего молодого человека, который в одном из ТЦ города взял в заложницы девушку. Он угрожал ей осколком бутылки и требовал последовать за ним.

"Дознавателем отдела полиции "Рудничный" УМВД России по Кемерово в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет два года лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.

В качестве меры пресечения подозреваемому избрана подписка о невыезде. В результате инцидента девушка не пострадала.