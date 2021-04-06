В Октябрьском районе Барнаула после обрушения фасада дома ввели локальный режим ЧС

БАРНАУЛ, 6 апреля. /ТАСС/. Локальный режим ЧС ввели в Октябрьском районе Барнаула, где накануне обрушился фасад многоквартирного жилого дома и были эвакуированы 55 жильцов, сообщает пресс-служба мэрии города во вторник.

"На территории района введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушением фасадной балки жилого многоквартирного дома по ул. 1-я Западная, 51. Зона ЧС определена в радиусе 5 метров от дома", - говорится в сообщении.

На внеочередном заседании городской комиссии по ЧС во вторник принято решение направить обращение главе города о выделении финансовых средств на проведение инженерно-технического обследование дома и обеспечении работы пункта временного размещения, куда эвакуированы жильцы.

"В настоящее время в ПВР находятся семь человек, они обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости, обеспечено дежурство сотрудников полиции и медицинского работника. Специалисты комитета по ЖКХ совместно со специализированной организацией приступили к обследованию несущих конструкций здания", - отмечается в сообщении.

Ведутся работы по отключению участка газопровода, проходящего по фасаду здания аварийного дома. Работы планируется завершить до конца дня вторника, после чего начнутся работы по восстановлению газоснабжения в отключенных домах. Глава города Вячеслав Франк поручил организовать оперативное оповещение эвакуированных жильцов дома о возможности переселения на время проводимых работ в маневренный фонд, а также воспользоваться компенсацией за аренду жилья. Из резервного фонда администрации города будут выделены средства на подготовку заключения о техническом состоянии несущих конструкций и возможности проживания в данном доме.

Накануне в 17:20 мск на телефон 112 поступил звонок о возможном обрушении в 24-квартирном доме в Барнауле. Дом был отключен от газоснабжения и электроснабжения. Все жильцы эвакуированы. Из-за отключения газоснабжения в этом доме без газа также остались жители 25 других многоквартирных домов. По факту угрозы обрушения дома в региональном следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Следователи намерены оценить работу должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда. Кроме того, проверку случая проводит прокуратура Алтайского края.