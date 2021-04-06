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В Октябрьском районе Барнаула после обрушения фасада дома ввели локальный режим ЧС

Из здания эвакуировали 55 жильцов
Глава Барнаула Вячеслав Франк на внеочередном заседании городской комиссии по ЧС Администрация города Барнаула
Описание
Глава Барнаула Вячеслав Франк на внеочередном заседании городской комиссии по ЧС
© Администрация города Барнаула

БАРНАУЛ, 6 апреля. /ТАСС/. Локальный режим ЧС ввели в Октябрьском районе Барнаула, где накануне обрушился фасад многоквартирного жилого дома и были эвакуированы 55 жильцов, сообщает пресс-служба мэрии города во вторник.

"На территории района введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушением фасадной балки жилого многоквартирного дома по ул. 1-я Западная, 51. Зона ЧС определена в радиусе 5 метров от дома", - говорится в сообщении.

На внеочередном заседании городской комиссии по ЧС во вторник принято решение направить обращение главе города о выделении финансовых средств на проведение инженерно-технического обследование дома и обеспечении работы пункта временного размещения, куда эвакуированы жильцы.

"В настоящее время в ПВР находятся семь человек, они обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости, обеспечено дежурство сотрудников полиции и медицинского работника. Специалисты комитета по ЖКХ совместно со специализированной организацией приступили к обследованию несущих конструкций здания", - отмечается в сообщении.

Ведутся работы по отключению участка газопровода, проходящего по фасаду здания аварийного дома. Работы планируется завершить до конца дня вторника, после чего начнутся работы по восстановлению газоснабжения в отключенных домах. Глава города Вячеслав Франк поручил организовать оперативное оповещение эвакуированных жильцов дома о возможности переселения на время проводимых работ в маневренный фонд, а также воспользоваться компенсацией за аренду жилья. Из резервного фонда администрации города будут выделены средства на подготовку заключения о техническом состоянии несущих конструкций и возможности проживания в данном доме.

Накануне в 17:20 мск на телефон 112 поступил звонок о возможном обрушении в 24-квартирном доме в Барнауле. Дом был отключен от газоснабжения и электроснабжения. Все жильцы эвакуированы. Из-за отключения газоснабжения в этом доме без газа также остались жители 25 других многоквартирных домов. По факту угрозы обрушения дома в региональном следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Следователи намерены оценить работу должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда. Кроме того, проверку случая проводит прокуратура Алтайского края.

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