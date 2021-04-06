В Междуреченске открыли виртуальный филиал Русского музея

КЕМЕРОВО, 6 апреля. /ТАСС/. Жители одного из крупнейших шахтерских моногородов Кузбасса - Междуреченска - получили возможность познакомиться с коллекциями Государственного Русского музея благодаря открытию в городе его виртуального филиала, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе муниципалитета.

"В Междуреченске состоялось открытие виртуального филиала Государственного Русского музея. У жителей города появилась возможность побывать на онлайн-экскурсиях, в трехмерном изображении увидеть порядка 400 тыс. экспонатов из коллекции русского изобразительного искусства", - рассказали в пресс-службе.

Филиал Русского музея, где можно будет очно увидеть выставки из его собрания, будет построен в Кемерове в 2023 году в составе музейно-театрального комплекса Сибирского кластера искусств. Сейчас у жителей региона появилась возможность познакомиться с экспонатами в виртуальном формате.

Благодаря гранту конкурса социальных проектов от компании Evraz, который получил городской выставочный зал Междуреченска, было закуплено и установлено цифровое оборудование, которое дает посетителям музея бесплатный доступ в медиатеку виртуального Русского музея. Она включает в себя не только цифровые копии коллекций музея, а также порядка 700 мультимедийных программ, фильмов и игр, которые рассказывают о художественных произведениях, их авторах, а также о направлениях развития русского искусства. Виртуальные экскурсии адаптированы под посетителей музея любого возраста, начиная от трех лет.