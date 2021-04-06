Уровень воды в Новосибирском водохранилище может на 30 см превысить норму из-за паводка

НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Уровень воды в нижнем бьефе Новосибирского водохранилища при прохождении паводка в мае и июне может достигнуть отметки 390 см, что на 30 см выше нормы. Это, согласно наихудшему прогнозу, может привести к подтоплению территорий, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Василий Борисенко.

"Если мы говорим о максимальном показателе прогноза, то здесь ситуация отличается в худшую сторону с точки зрения возможных подтоплений. Расчет показывает, что отметка 360 см, [которая считается нормой], по посту города Новосибирска будет превышена в первой декаде мая, а также в первой и второй декаде июня. Расчеты показывают, что отметка будет достигать 390 см", - сообщил он.

Борисенко пояснил, что второй вариант развития событий предусматривает составленный "средний график" с нормальными условиями прохождения паводка. По его прогнозным значениям, вода не достигнет критических отметок в нижнем бьефе и в течение полутора месяцев будет находиться в пределах отметки 320 см по посту города Новосибирска. Василий Борисенко отметил, что в случае развития наихудшего прогноза специалисты при необходимости пересмотрят график наполнения водохранилища для минимизации риска подтопления в нижнем бьефе.

Как сообщил председатель окружного совета территориальных органов МЧС в Сибирском федеральном округе (СФО), начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, все десять субъектов СФО готовы к прохождению паводка. Предварительно в регионах была проанализирована готовность системы оповещения населения, пунктов временного размещения, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, а также готовность сил и средств для ликвидации возможных подтоплений. Согласно наихудшему сценарию, в зоне подтопления может оказаться 749 населенных пунктов на территории всех субъектов СФО, а также 186 социально значимых объектов.

Ранее сообщалось, что из-за интенсивных осадков в осенний и зимний периоды гидрологическая обстановка на реках Новосибирской области ожидается сложная. Вскрытие рек бассейна Оби, одной из крупнейших рек в мире, возможно раньше обычных сроков - в первой или второй декаде апреля. Ожидаемый приток воды в Новосибирском водохранилище в апреле может составить от 105% до 111% от нормы. По предварительному прогнозу, при повышенном сбросе паводковых вод в трех районах Новосибирска могут быть затоплены более пяти тысяч садовых участков.

Новосибирское водохранилище - искусственный водоем на реке Оби. Водохранилище возникло после завершения строительства плотины Новосибирской ГЭС в 1957-1959 годах. Находится на территории Новосибирской области и Алтайского края. На берегах водохранилища расположены города Бердск, Камень-на-Оби, Новосибирск.