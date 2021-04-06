В три алтайских района, где растет уровень воды в реках, направили группировки МЧС

НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Оперативные группы спасателей направлены в несколько районов Алтайского края, где начали расти уровни воды в реках. В случае прохождения первой волны паводка по наихудшему сценарию в регионе рискуют быть подтопленными более 80 населенных пунктов, сообщил в пресс-центре ТАСС во вторник начальник Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю Александр Макаров.

"Мы фиксируем активную фазу вскрытия рек по югу края - это реки Чарыш, Алей, Ануй. Учитывая активную фазу вскрытия рек, оперативные группы направлены в Красногорский, Бийский и Чарышский районы. До достижения критических показателей на реке Алей еще далеко. Там у нас также расположено Гилевское водохранилище, пока оно функционирует в штатном режиме. В случае ухудшения обстановки ситуация позволяет уменьшить уровень воды. В крае 83 населенных пункта в 27 муниципальных образованиях подвержены риску подтопления во время весеннего половодья, 45 населенных пунктов в 19 муниципальных образованиях находятся в зоне подтопления талыми и грунтовыми водами", - сказал Макаров.

Также он отметил, что Алтайский край подвержен подтоплениям, связанным с таянием ледников в соседней Республике Алтай. При наихудшем развитии паводковой ситуации во время второй волны паводка в регионе рискуют быть подтопленными 129 населенных пунктов. Однако, по словам Макарова, это может произойти не ранее конца мая текущего года.

"Первая волна паводка по южным районам края уже началась, раньше среднемноголетних значений на 2-5 дней. По всем видам гидрологических процессов в зонах возможного подтопления в крае находятся 182 населенных пункта с населением более 45 тыс. человек. Для защиты населения сформирована группировка численностью более 16 тыс. человек", - подчеркнул Макаров.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более чем 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2020 году паводок прошел спокойно. По данным Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, в 2021 году осложнить прохождение паводка может переувлажнение почвы.