Задолженность по зарплате в Новосибирской области за 2020 год увеличилась почти на треть

НОВОСИБИРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Сумма задолженности по выплате заработной платы работникам предприятий Новосибирской области за 2020 год увеличилась на 36% и составила 62 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития области.

"На 1 января 2020 года общая сумма просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам организаций Новосибирской области составляла 45,5 млн рублей перед 852 работниками. За 2020 год сумма задолженности увеличилась на 16,5 млн рублей и составила на 1 января 2021 года 62 млн рублей перед 618 работниками", - говорится в сообщении.

Рост задолженности в пресс-службе объяснили увеличением количества организаций-банкротов. На их долю приходится 98,9% общей суммы задолженности. При этом, по данным Новосибирскстата, к марту 2021 года сумма задолженности снизилась по сравнению с данными на начало года на 63,4% или на 39,3 млн рублей. Долг сохраняется перед 485 работниками.

Как ранее сообщал руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области Эдуард Бабков, судебные приставы за 2020 год взыскали задолженность по зарплате на сумму 77,5 млн рублей, это на 18 млн рублей меньше, чем за 2019 год. Остаток на 1 января 2021 года составил 61 млн рублей. Около половины должников находится в различных стадиях банкротств.