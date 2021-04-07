Два региона Сибири признали ограничено готовыми к пожаропасному периоду

НОВОСИБИРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Республика Хакасия и Иркутская область, в которой сосредоточено более 10% лесов страны, признаны ограничено годными к пожароопасному периоду. Остальные Сибирские регионы признаны готовыми, сообщил в среду на окружном совещании по вопросам готовности субъектов СФО к прохождению паводка и пожароопасного периода в 2021 году полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"Рослесхоз завершил проверки готовности регионов округа к пожароопасному периоду 2021 года. Восемь субъектов признаны готовыми, Республика Хакасия и Иркутская область ограничено готовы. Но уважаемые коллеги, нет у нас такого ограничено готовы, у нас два критерия: готовы и не готовы", - сказал Меняйло.

По его словам,в регионах округа действуют два лесных пожара: в Тыве и в Республике Алтай. Полпред призвал устранить все нарушения и замечания.

В 2020 году пожароопасный сезон в Иркутской области, где сосредоточено более 10% лесов страны, начался 10 апреля и продлился 180 дней. За это время произошло 923 пожара. Площадь возгораний составила 226 тыс. 73 га. По сравнению с 2019 годом площадь сократилась на 85%. Ситуацию удалось изменить, в частности, благодаря тому, что с 32 млн га до 9 млн га была сокращена так называемая зона контроля, где возгорания не тушатся по причине их удаленности от населенных пунктов и труднодоступности территории. Кроме того, в борьбе с огнем максимально применялась авиация, в том числе самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.