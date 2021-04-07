В Приангарье начали закрывать амбулаторные ковидные центры из-за снижения потока пациентов

ИРКУТСК, 7 апреля. /ТАСС/. Амбулаторные ковидные центры, созданные в ноябре 2020 года на базе 12 медучреждений для отдельного приема пациентов с коронавирусом, начали закрывать в Иркутской области, где за последние четыре месяца ежесуточный прирост заразившихся снизился более чем на 100 случаев. Уже закрыли три центра, сообщила в среду ТАСС заместитель председателя регионального правительства Валентина Вобликова.

"Амбулаторных ковидных центров было 12, сейчас их девять и будем сокращать дальше. Резко снизилась нагрузка на некоторые центры - до двух-четырех пациентов в день. Уже начали закрывать там, где нет смысла сейчас их содержать, потому что мы все-таки немного освободили поликлиническую службу. Максимально будем переводить медучреждения на плановый режим, на диспансеризацию, на профилактические обследование населения, ведь есть масса других заболеваний, которые надо выявлять и лечить", - сказала Вобликова.

Она уточнила, что, когда амбулаторные центры для больных COVID-19 открылись, каждый из них посещали от 20 человек в день. В центрах пациентам определяют схему лечения, выписывают бесплатные препараты, больничные листы, выдают направления на дополнительные обследования и в стационары. Работа центров финансируется из областного бюджета, средств обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования.

Вобликова сообщила, что во всех медучреждениях региона возобновилось оказание плановой помощи. "Другой вопрос, что ее объемы пока еще невелики. Но в поликлинических подразделениях она практически уже в полном объеме оказывается. Врачи стараются принимать пациентов максимально по предварительной записи, хотя, если человек приходит не в назначенное время, ему тоже никто не откажет в помощи", - сказала она.

Коечный фонд

В регионе уже вдвое сократили ковидный коечный фонд. "Мы разворачивали чуть меньше 6 тыс. коек, сейчас осталось меньше 3 тыс., из них более 30% свободны, держим резерв. Допускается до 10-15% свободного коечного фонда, но мы пока не сокращаем до таких цифр, потому что ситуация еще зыбкая", - пояснила Вобликова.

Она отметила, что остается высокой доля тяжелых случаев заболевания. Так, по данным на 5 апреля, 64 пациента с пневмонией находятся на искусственной вентиляции легких. Среди пациентов в тяжелом состоянии преимущественно жители старше 65 лет. По словам Вобликовой, на ситуацию влияет о то, что люди старшего поколения перестали соблюдать режим самоизоляции.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 7 апреля подтверждено 62 903 случая заражения. Ежесуточный прирост заразившихся, который в декабре 2020 года достигал 280 человек и более, за четыре месяца опустился до 170-180. Сейчас в больницах находятся 1 348 человек. За время пандемии в регионе выздоровели 60 939 пациентов, умерли 2 175. Вакцинированы более 105 тыс. жителей.

Иркутская область занимает в Сибирском федеральном округе второе место по темпам распространения инфекции после Красноярского края. Приангарье находится на втором этапе снятия ограничений. В регионе действует обязательный масочный режим, по 14 апреля продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Запрещены массовые мероприятия. Кинотеатрам, театрам, циркам и спортивным объектам разрешено работать с наполняемостью залов и трибун не более чем на 75%. Такое же требование будет действовать к летним оздоровительным лагерям.