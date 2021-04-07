Власти Кузбасса намерены к концу 2030 года снизить уровень бедности в регионе до 7%

КЕМЕРОВО, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области разработали региональную программу по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 7% к концу 2030 году. Для этого планируется усилить работу по содействию занятости граждан и поддержке бизнеса, сообщает в среду пресс-служба блока экономического развития правительства Кузбасса.

"Уровень бедности в регионе по итогам 2019 года - самый низкий в Сибири, 13,6% кузбассовцев имеют среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума. Конечно, это немало, по России этот показатель составляет 12,3%. Благодаря реализации программы мы планируем к концу 2030 года снизить уровень бедности в регионе в два раза по сравнению с базовым периодом 2017 года - до 7%", - цитирует пресс-служба министра труда и занятости населения Кузбасса Алексея Гришина.

Уточняется, что статистические данные по итогам 2020 года пока официально не опубликованы, но, по предварительной оценке, уровень бедности в Кузбассе за прошлый год по-прежнему будет одним из самых низких в Сибири, несмотря на то, что ключевая для экономики региона угольная отрасль находится в кризисе из-за снижения цен на уголь на мировых рынках и трудностей с его экспортом в восточном направлении. Первая официальная статистика должна быть опубликована к концу апреля.

В рамках региональной программы с 2021 года в Кузбассе планируется при федеральной поддержке реализовать систему социального контракта. Она уже апробирована в пилотных регионах РФ и предусматривает адресную поддержку для семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Такие граждане в рамках социального контракта могут получить помощь в поиске работы, обучении, организации своего дела, преодолении сложной жизненной ситуации, а также в ведении личного подсобного хозяйства. В пресс-службе экономического блока ТАСС уточнили, что на эти мероприятия в текущем году будет направлено свыше 690 млн рублей, в том числе свыше 574 млн рублей - из федерального бюджета.