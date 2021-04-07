В Кузбассе 2,2 тыс. семей планируют переселить из аварийных домов в 2021 году

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 7 апреля. /ТАСС/. Реализация программы по переселению граждан из аварийных домов в Кузбассе в 2021 году позволить предоставить новое жилье 2,2 тыс. семей. Это на треть больше, чем было расселено за два последних года, сообщил в среду губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на пресс-конференции в Новокузнецке.

"С начала 2019 года до конца 2021 года почти 4 тыс. семей получат новое жилье. Уже переселены 1,7 тыс. семей. До конца [текущего] года еще 2,2 тыс. семей получат новые квартиры, все объекты находятся в разной степени строительства", - сказал Цивилев.

Программа расселения аварийного жилья в РФ рассчитана на 2019-2025 годы и включена в федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

В Кузбассе в программу расселения аварийного жилья включены более 1,3 тыс. аварийных домов, в которых проживают около 26,5 тыс. человек. В начале текущего года Кемеровская область получила дополнительное федеральное финансирование в размере 2,5 млрд рублей на расселение аварийного жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда", еще 370 млн рублей софинансирует областной бюджет.