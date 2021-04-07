Почти 40 гидротехнических сооружений на Алтае представляют опасность во время паводка

НОВОСИБИРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Более 70 гидротехнических сооружений (ГТС) в Алтайском крае являются бесхозными, почти 40 представляют опасность при прохождении паводка, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в среду на совещании по вопросам готовности к прохождению паводка и пожароопасного периода в регионах Сибири.

"Всего в Алтайском крае 215 гидротехнических сооружений, из них 71 является бесхозным. По нашей оценке, 38 ГТС представляют опасность в случае, если на них не будет обеспечен безаварийный пропуск вод. В настоящее время мы их обследуем и готовим к безаварийному прохождению паводка, 28 уже обследованы, на них расчищены подъездные пути", - сказал Томенко.

Он отметил, что в период первой волны паводка в регионе рискуют быть подтопленными 83 населенных пункта с населением более 25 тыс. человек. Транспортное сообщение может быть нарушено с 56 населенными пунктами, в которых проживают 19 тыс. человек.

По данным главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, в регионе уже началось активное снеготаяние и повышение уровней воды в реках. Из-за повышения уровня талых вод в полях произошел промыв дороги в селе Староалейское.

"В результате отрезаны пять жилых домов. К родственникам эвакуированы три человека. Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Спасатели находятся на месте, оказывают необходимую помощь гражданам, проживающим в изолированных водой домах", - говорится в сообщении главного управления МЧС по региону.

Также в селе Краснощеково произошло скопление талых вод. Накануне, по данным МЧС, талые воды подошли к зданию пожарной части, однако пока не подтопили его.

О первой волне паводка в Алтайском крае

Ранее начальник главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю Александр Макаров сообщил, что оперативные группы спасателей в связи с усложнением паводковой ситуации работают в трех районах региона - Красногорском, Бийском и Чарышском, где уровень воды в реках начал расти.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более чем 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2020 году паводок прошел спокойно. По данным главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, в 2021 году осложнить прохождение паводка может переувлажнение почвы.