В Барнауле обрушилась стена аварийного дома

БАРНАУЛ, 7 апреля. /ТАСС/. Обрушение кирпичной кладки стены жилого дома произошло в Барнауле на улице Советской Армии. Жильцы эвакуированы, пострадавших нет, сообщает пресс-служба мэрии города в среду.

"7 апреля в 13:20 (09:20 мск) произошло обрушение кирпичной кладки наружной стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54. Дом постройки 1954 года был признан аварийным в 2013 году. В доме 31 квартира, проживают 64 человека. Пострадавших нет. Произведена эвакуация жителей дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для размещения эвакуированных жильцов подготовили пункт временного размещения в здании детско-юношеской спортивной школы № 6. Всего эвакуированы 23 человека.

"В связи с тем, что дом находится в аварийном состоянии, его жителям вручены уведомления о возможности их переселения в маневренный фонд", - подчеркивается в пресс-релизе.

Это уже второе обрушение жилого дома с начала недели в Барнауле. Так, 5 апреля произошло обрушение фасадной балки аварийного жилого многоквартирного дома по адресу: ул. 1-я Западная, 51. Никто не пострадал, 55 жильцов были эвакуированы. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Октябрьском районе города введен локальный режим ЧС.