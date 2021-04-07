Дорогу на западе Красноярского края закрыли из-за подтопления

КРАСНОЯРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта прекращено на дороге в Ужурском районе на западе Красноярского края из-за подтопления, глубина переливов на трассе достигает полуметра. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального управления автодорог (Крудор).

"В результате паводков закрыто движение транспорта на автодороге подъезд к Белой Роще, примыкающей к автодороге Ачинск - Ужур - Троицкое. Максимальная глубина переливов на дороге достигает 0,5 метра", - сообщили в управлении.

Альтернативных путей объезда нет. Выставлены знаки ограничения.

В Красноярском крае 6-7 апреля 2021 года на территории центральных и южных районов установилась аномально теплая погода для региона, дневная температура воздуха достигает 18 градусов тепла, интенсивно тает снег. В Красноярске из-за повышения уровня реки Бугач подтоплены четыре частных дома, эвакуированы четыре человека, в том числе два ребенка.