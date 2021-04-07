На трассе в Иркутской области столкнулись три автомобиля

ИРКУТСК, 7 апреля. /ТАСС/. Столкновение трех легковых автомобилей произошло в среду на трассе в Иркутской области, один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"Сегодня около 14:40 (09:40 мск) на федеральной трассе "Сибирь" в районе поселка Биликтуй Усольского района произошло столкновение трех автомобилей: Toyota Corolla Runx, Toyota Land Cruiser и Toyota Hilux Surf. В результате ДТП на месте происшествия скончался 35-летний водитель Toyota Hilux Surf, также за медицинской помощью обратились трое других участников аварии", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства аварии выясняются.