Мэра Томска Кляйна доставили на допрос по делу о мошенничестве с ремонтом дорог

ТОМСК, 7 апреля. /ТАСС/. Мэр Томска Иван Кляйн, обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, доставлен в Следственный комитет по Томской области для допроса по делу о хищении средств на ремонт дорог по нацпроекту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

В отношении Кляйна возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и дело о незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года и на следующий день арестован, вину не признает. Он был временно отстранен от должности решением суда 18 ноября.

"Он [Кляйн] доставлен в следственное управление для допроса по уголовному делу о хищении средств, выделенных на ремонт дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги", - сказала собеседница агентства.

Кляйн будет допрошен в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, которое на основании материалов регионального УФСБ возбудили в СК в отношении гендиректора томской коммерческой организации, участвовавшей в реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в Томске. Главу этой компании подозревают в завышении в отчетных документах объемов асфальтобетонной смеси и битума и присвоении 9 млн рублей.

Дело Кляйна

По версии следствия, Кляйн с июня 2016 года по май 2017-го в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.

Кроме того, с января 2015 года по апрель 2016-го Кляйн дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление. Также с октября 2013 года по ноябрь 2020-го мэр города вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах.