Проезд по новой дороге в обход Кемерова будет платным для транзитного транспорта

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 7 апреля. /ТАСС/. Транспортный обход Кемерова стоимостью 42 млрд рублей, который будет построен к 2024 году на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), станет платным для транзитного транспорта. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на пресс-конференции в Новокузнецке в среду.

"Будем проводить открытый конкурс и привлекать участников (инвесторов - прим. ТАСС). Подразумевается, что эта дорога будет платной, будет механизм возврата инвесторам, которые 50% вложат в дорогу. Этот механизм отработан в РФ, много таких дорог построено", - сказал Цивилев, отвечая на вопрос ТАСС.

Кемерово - единственный крупный город Сибири, через который проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Интенсивный трафик транзитного транспорта затрудняет дорожное движение и негативно сказывается на экологии. Власти Кузбасса ранее заявляли, что готовы за свой счет разработать проект объездной трассы и в 2020 году передали проект первого участка на экспертизу, в полном объеме проектирование планируется завершить к лету текущего года. Планируется, что новая дорога будет четырехполосной с разрешенной скоростью движения до 100 км/ч. 47-километровая магистраль будет включать в себя четыре развязки в разных уровнях и мост через реку Томь

Строительство транспортного обхода включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую 6 марта утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Федеральный бюджет профинансирует половину стоимости работ, оставшаяся часть должна быть привлечена в рамках государственно-частного партнерства. Кто станет инвестором проекта, региональные власти в настоящий момент не уточняют.