Власти Алтайского края оценили дефицит медиков в регионе более чем в 2,5 тыс.

БАРНАУЛ, 7 апреля. /ТАСС/. Существенный дефицит укомплектованности медицинскими кадрами наблюдается в Алтайском крае, где средняя зарплата по отрасли у врачей составляет 58 тыс. рублей, сообщил на заседании регионального правительства в среду министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. В настоящее время в медучреждениях края не хватает более 2,5 тыс. специалистов.

"Несмотря на то, что по среднероссийским показателям мы имеем неплохую укомплектованность врачебными и среднемедицинскими кадрами, мы имеем существенный дефицит по врачам - это 713 врачей и 1 тыс. 799 - средний медперсонал. Перед нами в первую очередь стоит задача укомплектования первичного звена. Так, в регионе работают более 700 врачей участковых терапевтов и 458 педиатров. При этом порядка 200 терапевтов и 100 педиатров не хватает в отрасли", - сказал Попов.

Он отметил, что стимулирующие выплаты медикам Алтайского края в 2020 году позволили увеличить темпы роста зарплат врачей, среднего и младшего медперсонала.

"Средняя зарплата по отрасли по врачам составила 58 тысяч рублей, по среднему персоналу - 32 тыс. 443 рубля, и младший медперсонал - 29 тыс. 741 рубль. Стимулирующие выплаты получили более 17 тыс. медработников", - подчеркнул Попов.

Проблему кадрового дефицита в регионе намерены решать с помощью организации целевого обучения в Алтайском государственном медуниверситете. Так, в 2021 году вуз должен выпустить в два раза больше врачей, чем в 2020 году - 75 специалистов остродефицитных специальностей.

Министр сообщил, что в 2020 году в систему здравоохранения региона из всех бюджетных источников было направлено 49,5 млрд рублей, что на 12% выше уровня 2019 года. Из них 8 млрд рублей - средства федерального бюджета.