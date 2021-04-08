В Новосибирске на девять лет осудили бизнесмена за убийство председателя ЖСК

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска приговорил к девяти годам и одному месяцу лишения свободы бизнесмена Анатолия Парового за убийство председателя новосибирского ЖСК "Залесский" Олега Арчибасова, сообщила ТАСС старший помощник прокурора района Ксения Короед.

"Центральный районный суд 8 апреля вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении инвестора ЖСК "Залесский" Парового Анатолия Анатольевича, являющегося индивидуальным предпринимателем и коммерческим директором ООО "Акварель". По обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ст. 222 УК РФ. Ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде девяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, 1,5 млн рублей морального вреда", - сообщила она.

Он признан виновным в убийстве Арчибасова и хранении и перевозке не менее трех патронов, изготовленных промышленным способом и пригодных для стрельбы из пистолета калибра 9 мм. Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Арчибасов, по его словам, обращался к нему как к инвестору в достройке долгостроя. Паровой перевел Арчибасову около 42 млн рублей. Дом в итоге был сдан, однако Арчибасов уклонялся от контактов с ним. Тогда Паровой дождался потерпевшего у его дома, где между ними произошел конфликт, в результате которого бизнесмен выстрелил в него три раза.

Жилищно-строительный кооператив дольщиков "Залесский" занимался достройкой долгостроя на улице Залесского в Заельцовском районе Новосибирска. Застройщика дома признали банкротом в 2010 году, дом был введен в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года. ЖСК вместе с компанией "Энергомонтаж", которая обязалась достроить брошенный объект, обращались в прокуратуру по вопросу завершения строительства дома.